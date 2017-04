Déboires et fortune de nos internationaux en Europe et ailleurs

Mehdi Carcela qui fait partie des meilleurs éléments de son équipe Granada qui probablement jouera en seconde division espagnole la saison prochaine, n’est pas près d’être libéré selon le coach anglais, Tony Adamas qui dirige la formation espagnole. Auteur de cinq buts et une passe décisive en une vingtaine de rencontres où il a été titularisé, Mehdi fait partie des projets de Granada qui, semble-t-il, jouerait l’accession. Quant à l’actuelle saison à quatre journée du terme, le club encore défait mardi at-home a revu ses ambitions, de rester parmi l’élite espagnole, sérieusement à la baisse. Il occupe la 19e place, à une longueur d'avance sur la lanterne rouge, Osasuna. Alors Mehdi évoluera-t-il en D2 espagnole la saison prochaine ? Peu sûr, mais ce qui est certain, c’est que son contrat court jusqu'en 2020.

Le Frère cadet de Nordine Amrabat, Sofyan de son prénom est courtisé par plusieurs clubs anglais, selon la presse de Sa Gracieuse Majesté. En effet, le médian marocain de 20 ans intéresserait entre autres, Watford où évolue son aîné. Mais, semble-t-il, il n’y a pas que la formation londonienne de la banlieue nord-ouest de la capitale qui aurait jeté son dévolu. Crystal Palace et Stoke City l’ont eux aussi dans leur viseur afin qu’il quitte les pelouses de l'Eredivisie pour celles de la Premier League et s’ouvrir de nouveaux horizons, lui qui est sous contrat avec le FC Utrecht jusqu'en 2018.

La distinction du jeune international marocain de 21 ans évoluant au KV Malines (prêté par Lierse lors du mercato d’hiver), Ahmed Messaoudi, en l’occurrence, nous a mis du baume au cœur ici-bled. En effet, le défenseur central marocain a remporté le "Lion Belge" de la catégorie espoir, trophée récompensant le meilleur joueur d'origine arabe évoluant en Belgique. Il a disputé 23 rencontres (16 en tant que titulaire) avec son club qui occupe actuellement la septième position.

Omar El Kaddouri auteur d’excellentes prestations avec Empoli FC, ne cesse de faire parler de lui en bien. Sa dernière sortie à San Siro face à l'AC Milan dimanche dernier où il a été l’un des grands artisans du succès de son équipe témoigne de l’aura qu’il est en train de se faire depuis qu’il a quitté Naples pour son nouveau club. En cinq rencontres, Omar a été l’auteur de trois buts et deux passes décisives. En forme notre El kaddouri national !

S’il est un joueur qui est fier de sa marocanité, c’est bel et bien l'attaquant du FC Groningen, Mimoun Mahi. En effet, il ne cache pas son bonheur depuis qu’il a été contacté par le sélectionneur national, Hervé Renard, en vue d’une éventuelle convocation avec les Lions de l'Atlas à l'occasion du match amical contre les Pays-Bas prévu le 31 mai prochain à Marrakech. Mimoun a déclaré à la presse néerlandaise qu’il honorerait l’invitation adressée par le magicien à la chemise balnche.

Enfin, on ne pourrait passer sous silence cette statistique du jeune joueur d'origine marocaine Amine Harit (19 ans) qui figure dans le Top 10 des meilleurs dribbleurs d’Europe selon un classement établi par l’Observatoire du football du Centre international d’étude du sport (CIES). La pépite canarie de la Jonelière figure avec ses 122 dribbles ( 64% réussi) parmi le gotha du football européen et côtoie des éminences comme Alexis Sanchez (8e), Lionel Messi (6e), Neymar (4e) ou Eden Hazard (2e). Voilà de quoi donner des idées à son entraîneur portugais, Sergio Conceiçao, qui rechigne à lui redonner une place de titulaire.