De plus en plus de chasseurs au Maroc

Le nombre de chasseurs pour la saison 2016-2017 a atteint 1934, enregistrant une hausse de 34 % par rapport à la saison précédente (1442 chasseurs), indique un communiqué de la Direction régionale des eaux et forêts et de la lutte contre la désertification du Nord-ouest-Kénitra.

La chasse a été exercée dans les zones ouvertes dites libres et dans les territoires de chasse amodiée aux associations et aux organisateurs de chasse touristique, ajoute la même source. Par ailleurs, les recettes ont augmenté de 8,5 % pour atteindre 1,34 million de dirhams (MDH), un montant réinvesti pour réaliser des aménagements, des équipements des unités de gestion de la chasse et d'une manière générale pour la réalisation des actions visant la conservation et le développement de la faune sauvage, fait savoir le communiqué.

La saison écoulée a été, également, marquée par la mise en œuvre, pour la cinquième année consécutive, de la stratégie nationale cadrant la maîtrise des populations de sangliers, selon la même source, rappelant que 39 battues ont été organisées, au cours desquelles, 297 sangliers ont été abattus, soit une moyenne de 7 sangliers par battue.

En outre, plusieurs mesures ont été prises à l’occasion de l’ouverture de la saison de chasse, notamment l’organisation d'ateliers d’information et de sensibilisation au niveau des Centres de conservation et de développement des ressources forestières (CCDRF) pour rappeler les dispositions réglementaires en vigueur, la mobilisation des agents habilités à garantir les conditions requises pour l’exercice de la chasse dans un environnement adéquat à travers le contrôle des réserves de chasse et la lutte contre le braconnage.

Ces ateliers ont ciblé les chasseurs, les associations et sociétés de chasse exerçant dans le territoire des trois provinces (Kénitra, Sidi Kacem et Sidi Slimane).

La même source a fait savoir que l'action du Haut-commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification (HCEFLCD) est axée sur la préservation et le développement de la ressource cynégétique, l’accueil des chasseurs et le respect des règles de sécurité, outre l’ouverture vers la société civile qui s’inscrit dans une totale volonté d’exercer une chasse durable, légitime et partagée.

En effet, dans un souci de valorisation des ressources cynégétiques et d’implication des chasseurs dans la gestion directe des territoires de chasse, le HCEFLCD appuie et encourage le recours à la chasse amodiée par la politique d'amodiations du droit de chasse à des associations ou des sociétés de chasse touristique.

Outre la réglementation générale sur la chasse, l'activité cynégétique fait l'objet de la part du HCEFLCD d'une gestion très attentive qui porte essentiellement sur celle des populations de gibier, par des prélèvements raisonnés et le déroulement des actions de chasse dans des conditions prenant en compte les préoccupations de sécurité (information permanente en forêt et réserves matérialisées au moyen de plaques signalétiques apparentes tout au long de leurs limites), a conclu le communiqué.