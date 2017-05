De nouveaux talents au prochain Marrakech du Rire

La 7ème édition du Festival international d'humour "Marrakech du rire", prévue du 28 juin au 2 juillet, sera rehaussée par la participation d'une belle palette d'humoristes et un programme riche et diversifié, selon les organisateurs de la manifestation. De nouveaux talents et des humoristes confirmés tels que la Troupe du Jamel Comedy, Ahmed Sylla, Alban Ivanov, Karim Duval, Rachid Badouri, Eko et ses amis ainsi que Samia Orosemane se partageront la scène lors de cette 7ème édition qui se tient sous le signe, "Préparez-vous à rire...très fort", a indiqué la responsable du programme du festival lors d'une conférence de presse, mardi à Casablanca.

«Qui aurait cru il y a sept ans que le MDR deviendrait le premier Festival d’humour francophone dans le monde et que l’on viendrait des quatre coins du monde pour applaudir les artistes ?», écrit pour sa part le fondateur du festival, Jamel Debbouze, dans son édito. «Depuis sa création, plus d’une dizaine de nationalités diférentes se sont produites sur la scène du Marrakech du rire : Marocains, Français, Canadiens, Togolais, Ivoiriens, Belges, Suisses… C’est cette richesse qui nous a valu cette année le soutien de Madame la présidente de l’organisation de la Francophonie, Michaëlle Jean», ajoute-t-il, avant de préciser que «ce soutien prouve une fois encore que le rire n’a pas de frontières, et qu’année après année le festival grandit».

De son côté, Ludivine Bonjoux, programmatrice du festival, estime qu’en 7 ans, «le festival a grandi mais son âme est restée la même». «Je dirai que c’est l’humain qui le fait si différent des autres. Chaque année, Marocains et Français se retrouvent autour de Jamel, notre super MC, débordants d’entrain et d’enthousiasme avec la même volonté de recevoir et faire découvrir le meilleur de l’humour francophone et arabophone», explique-t-elle. «C’est beaucoup de travail, de « coups de chaud », de sueur et de rire mais le résultat en est une belle famille recomposée et métisse, un festival unique et moderne», ajoute Ludivine Bonjoux.

Toujours selon elle, «cette année, la scène du Palais Badii accueillera le Gala Afrika qui, nous l’espérons, sera un grand rassemblement festif et plein d’énergie . Le théâtre fera son entrée avec une pièce comique à l’Institut français et une autre au Théâtre Royal». «L’arrivée d’une nouvelle scène, l’Espace Prestigia, pour proposer sur 4 soirs la troupe du Jamel Comedy Club qui fête ses 10 ans. Et la mise en lumière d’artistes marocains que nous aidons et soutenons depuis leurs premiers pas grâce au travail fantastique d’Oscar Sisto avec ses Masterclass, via des premières parties ou participation à des scènes collectives du festival», précise la programmatrice du festival.

Le Gala "Eko et ses amis" offrira , en effet, le spectacle d'ouverture au Palais Badii, en plus d'Ahmed Sylla au Théatre Royal et Jamel Comedy Club au Chapiteau Prestigia. Le temps fort du festival sera un grand spectacle de gala, le samedi 30 juin au Palais Badii, où "Jamel et ses amis" accueillent dans ce même palais depuis sept ans plusieurs humoristes français et francophones. Le festival mettra également en avant de jeunes humoristes sur la scène du Théâtre Royal. Le comique maroco-québécois Rachid Badouri s'y produira le 29 juin.

L'Institut français de Marrakech accueillera de son côté, l'humoriste franco-tunisienne Samia le 29 juin, la pièce "La grande évasion" avec Booder, Paul Séré et Wahid Bouzidi le vendredi 30 juin, et Karim Duval le 1er juillet.

La récente réintégration du Maroc dans l'Union africaine a visiblement inspiré les organisateurs du festival MDR.