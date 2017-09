De nouveaux talents à l'affiche de “Tanjazz”

La 18ème édition du Festival de "Tanjazz", prévu du 14 au 17 septembre à Tanger, représente une opportunité pour donner un "coup de jeune" à cet important rendez-vous musical, en s’ouvrant sur de nouvelles voix et de nouveaux talents, ont assuré les organisateurs, mardi à Casablanca. Initiée sous le thème "Les nouvelles voix du jazz", avec la participation d'une pléiade d'artistes d'horizons différents, cette édition prendra son envol vers de nouvelles mélodies et influences, en vue d’explorer et de trouver des pépites musicales hors des chemins balisés, a expliqué Philippe Lorin, fondateur de l'évènement lors d’une conférence de presse consacrée à la présentation du festival. Après le jazz des cinq continents en 2015, puis le jazz au féminin en 2016, "les voies exploratoires sont passées de l’Autriche en Espagne et au Maroc, de l’Italie en France, Belgique ou Croatie pour recruter les nouveaux petits soldats d’un jazz éternel, rare musique offrant une telle capacité à se renouveler", a-t-il dit. Au programme de cette année, les mélomanes pourront apprécier, sur les scènes du palais des Institutions italiennes et de la corniche, les récitals de l’artiste Rita Payés, du charismatique chanteur scatteur David Costa Coelho, de la chanteuse métisse d'origine réunionnaise Mogane Ji, de la jeune Espagnole Izah, de l'artiste croate Daniel Cacija, de la rockeuse genevoise d'origines maroco-syrienne Samia Tawil, entre autres. Par ailleurs, "Tanjazz 2017" poursuit son casting de jeunes talents initié en 2015 et destiné à repérer, sélectionner les jeunes pousses pour, ensuite, permettre aux meilleurs de se produire dans des conditions professionnelles.

Les finalistes du concours seront ainsi invité à se produire sur la scène Ville du Festival Tanjazz, une occasion de tirer parti de l’impact d’un événement de forte notoriété dans ce registre musical.