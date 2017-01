De nombreux morts dans un hôtel touché par une avalanche en Italie

Une avalanche a dévasté dans la nuit un hôtel abritant une trentaine de personnes, faisant de nombreux morts selon un secouriste, dans une zone de montagne en Italie proche de celle touchée par plusieurs séismes.

"Il y a beaucoup de morts", a déclaré Antonio Crocetta, un des chefs des secouristes arrivés sur place dans la nuit après des heures d'efforts à ski, et cité jeudi par les médias.

Deux personnes en hypothermie ont pu être secourues, selon l'agence AGI, mais une première victime a été extraite des décombres, d'où n'émergeaient plus aucun signe de vie, selon les secouristes cités par ces médias.

Selon le chef de la Protection civile, Fabrizio Curcio, près d'une trentaine de clients et de membres du personnel se trouvaient dans l'hôtel Rigopiano, situé près de Farindola, dans les Abruzzes.

"Nous ne savons pas combien il y a de morts ou de disparus", a indiqué de son côté sur sa page Facebook Antonio Di Marco, président de la province. "Ce qui est certain, c'est que le bâtiment a été directement frappé par l'avalanche, à tel point qu'il s'est déplacé sur une dizaine de mètres".

La télévision publique italienne a diffusé des images du hall de l'hôtel, dont une partie semble intacte mais l'autre encombrée d'un amas de neige et de roches.

Ce site se trouve à une centaine de kilomètres de la région d'Amatrice, touchée mercredi par une série de fortes secousses sismiques.

Il était encore impossible de savoir si cette avalanche a été déclenchée par l'une de ces secousses, fortement ressenties à Rome, à près de 180 km d'Amatrice, et dans tout le centre de la péninsule.

Les conditions d'accès à cet hôtel de montagne isolé sont rendues très difficiles par les conditions météo et la neige, qui atteint près de deux mètres par endroits.

Les premiers secouristes sont parvenus sur les lieux à ski, puis dans la matinée un hélicoptère et un véhicule à chenilles. Mais le gros des équipes, dont des ambulances, n'avait toujours pas atteint l'hôtel vers 09H00 (08H00 GMT).

La météo italienne prévoyait des conditions toujours difficiles pour la journée de jeudi, après plusieurs jours de grand froid et d'importantes chutes de neige.

M. Curcio a relevé qu'avec la neige et les secousses, les secours devaient faire face de front à deux événements exceptionnels exigeant des réponses opposées: "Pour la météo, on demande aux habitants de rester chez eux, mais à cause du séisme, ils devraient quitter leur logement".

Une série de secousses allant jusqu'à une magnitude de 5,7 ont frappé mercredi le centre de l'Italie, réveillant dans une zone touchée actuellement par des chutes de neige historiques le traumatisme des séismes plus puissants d'août et d'octobre.

Une personne a été trouvée morte sous les décombres d'un bâtiment dans la commune de Castel Castagna, dans la province de Teramo, selon la Protection civile, qui a également fait état jeudi matin d'un disparu.

"Cela a été apocalyptique. Nous sommes restés pétrifiés. La première, puis les autres encore plus fortes, nous avions l'impression que tout s'écroulait autour de nous, les gens hurlaient, c'était terrible", a raconté à l'AFP Nello Patrizi, 63 ans, un éleveur venu contrôler ses vaches dans un champ enneigé près de Montereale, épicentre des séismes dans le centre du pays.

Quatre secousses d'une magnitude supérieure à 5 ont été enregistrées en milieu de journée dans cette zone, sans compter plusieurs centaines de répliques.

L'armée, déjà mobilisée dans la région pour aider au déneigement, a envoyé des renforts, tandis que 850 pompiers sont mobilisés.