De la musique pour promouvoir Essaouira

Le Conseil provincial du tourisme à Essaouira a décidé cette année de se joindre à la valse des rythmes et des couleurs que propose la 20ème édition du Festival Gnaoua et musiques du monde pour lancer une vaste campagne de promotion de la ville touristique.

Le langage universel de la musique prendra le relais encore une fois pour célébrer les plus belles traditions mystiques et populaires d’Essaouira autour des Gnaoua, Hmadcha, Aissaoua, Haddarates et fantasia.

Le CPT propose à cet effet des concerts et spectacles gratuits à découvrir dans des sites envoûtants et séculaires tels que les Zaouias et les anciennes places ainsi que sur la plage et la nouvelle corniche fraîchement réaménagée.

Redwane Khanne, président du CPT, a affirmé que l’objectif de cette programmation est de rendre hommage au Festival Gnaoua et musiques du monde. Un évènement d’envergure internationale qui contribue au rayonnement de la cité des Alizés et rehausse son positionnement touristique.

Un avant-goût du tant attendu programme de la 20ème édition du festival prévue du 29 juin au 1er juillet 2017.

La semaine du festival constitue une belle opportunité pour les opérateurs touristiques pour promouvoir la destination tout en profitant du grand flux que connaît la ville pour améliorer leurs revenus affectés par la crise depuis plusieurs années.