David Beckham colle la honte à son fils Brooklyn

A 41 ans, David Beckham est un très jeune retraité. Sa carrière de footballeur étant désormais derrière lui, il peut maintenant se consacrer à plein temps à ceux qu’il aime le plus au monde : ses enfants. Complètement gaga de sa fille Harper, 5 ans, il passe une bonne partie de son temps à la cajoler et à faire d’elle une petite fille heureuse, sans oublier pour autant ses trois fils aînés.

Et avec eux, il aime troquer sa casquette de papa câlin contre celle de papa taquin. Après avoir confié en 2015 qu’il aime bien leur coller la honte en les affichant auprès de leurs copains d’école, il vient de nouveau de frapper.

Lundi dernier, Brooklyn Beckham, bientôt 18 ans, était en cours. Du moins il était censé être en cours, sauf qu’au lieu d’aller écouter religieusement ses profs, le jeune homme était très occupé à papoter avec ses très nombreux fans sur Instagram. Alors qu’il chattait en live avec ses admirateurs, il a eu la surprise de voir débarquer parmi eux… son père !

En bon papa 2.0, David Beckham a utilisé le réseau social pour informer son fils qu’au lieu de discuter avec ses fans, il «devrait être à l’école».

Visiblement très en forme, le mari de Victoria Beckham a ensuite informé son fils que la chemise bleue qu’il portait était la sienne. Ce qui a fait gentiment sourire Brooklyn.