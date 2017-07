Dans les profondeurs, les coraux brillent pour survivre

Pourquoi certains coraux en eaux profondes sont-ils fluorescents? Pour apporter de la lumière aux microalgues qui vivent en symbiose avec eux et favoriser ainsi leur propre survie, expliquent des chercheurs dans une étude parue mercredi.

Constitués de milliers d'animaux minuscules, les coraux vivent en étroite relation avec des algues microscopiques appelées zooxanthelles. Ces organismes unicellulaires s'abritent dans les coraux qui leur fournissent du gaz carbonique et des nutriments.

De leur côté, les microalgues produisent par photosynthèse des sucres simples et de l'oxygène qui sont utilisés par les coraux. Une collaboration essentielle, qui fournit jusqu'à 90% des besoins énergétiques des coraux.

Ces derniers ont un besoin vital de lumière pour survivre mais point trop n'en faut. De ce fait, dans les eaux de faible profondeur, ils produisent des protéines fluorescentes qui servent en quelque sorte de protection solaire pour les zooxanthelles, rappellent les chercheurs du Laboratoire sur les coraux de l'Université de Southampton (Grande-Bretagne). Leur étude est publiée dans Proceedings of the Royal Society B.

En collaboration avec l'Institut des sciences marines d'Eilat et l'Université d'Haïfa, l'équipe de Southampton a voulu comprendre pourquoi de nombreux coraux brillent eux aussi dans des eaux profondes, faiblement éclairées et d'un bleu foncé.

Ils ont découvert que ces coraux parviennent à survivre dans les profondeurs en fabriquant un certain type de protéine fluorescente qui capte la lumière bleue et la réémet en lumière orange-rouge. Celle-ci peut pénétrer davantage dans les tissus des coraux, favorisant les capacités de photosynthèse des microalgues, selon ces scientifiques.

"C'est un pas important pour comprendre comment les mystérieux pigments fluorescents des coraux fonctionnent", estime le biologiste Jörg Wiedenmann, de l'Université de Southampton et l'un des auteurs de l'étude.

Face aux menaces qui pèsent sur les coraux en raison du réchauffement climatique et de la pollution des eaux, certains spécialistes espèrent que les zones en eaux profondes, plus froides, pourront constituer un refuge pour eux.

Mais le travail des chercheurs montre que cela ne sera pas si simple. "Il devient clair que les coraux ont besoin de caractéritiques spéciales pour s'adapter à la vie dans ces profondeurs", note Jörg Wiedenmann.

Il faut donc "faire de notre mieux" pour garder les eaux de faible profondeur habitables pour les coraux, conclut-il.