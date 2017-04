Daniel Craig rempilerait pour un nouveau “James Bond”

Daniel Craig aurait finalement dit oui, selon «The Evening standard». Mais il aurait fallu pour cela que la productrice historique de «James Bond», Barbara Broccoli, intervienne. Elle aurait convaincu l’acteur de 49 ans qui a relancé la saga avec «Casino Royal» en 2005 de revêtir son smoking pour un cinquième film. Pour convaincre celui qui a aussi tourné «Quantum of Solace», «Skyfall» et «Spectre», Sony et MGM auraient dû mettre quelque 150 millions de dollars sur la table d’après Radar Online.

Le contrat n’est toutefois pas encore signé, le Britannique fait durer le suspense. Il a déclaré à l’automne 2015 qu’il préférait «se tailler les veines avec du verre brisé plutôt que de rempiler pour un nouveau James Bond». Avant de déclarer en octobre 2016, pendant le New Yorker Festival, «je vais continuer à le jouer jusqu’à ce qu’on me vire. Ça me manquerait trop de quitter James Bond». Il faut dire que la production a tout intérêt à conserver l’acteur. C’est avec Daniel Craig que James Bond a battu ses records, plus d’un milliard de dollars au box-office mondial avec «Skyfall» en 2012.

Il est à noter qye Daniel Craig découvre très jeune le théâtre avec la compagnie du «Liverpool Everyman». Il n'a pas encore vingt ans quand il part s'installer à Londres pour rejoindre le «National Youth Theatre». Sa carrière d'acteur décolle en 1996 grâce à ses prestations télévisuelles dans «Kiss and tell», «The Fortune and misfortunes of Moll Flanders» et la minisérie «Our friends in the north» avec Christopher Eccleston.