Dani Alves va quitter la Juve

Le défenseur de la Juventus Turin Dani Alves a annoncé mardi sur son compte Instagram qu'il quittait le club italien où il était arrivé il y a un an, sans dire où il jouera la saison prochaine.

"Aujourd'hui notre relation professionnelle se termine, mais je garde en moi tous ceux qui font de la Juventus un grand club", a dit l'international brésilien, 34 ans, arrivé gratuitement à Turin l'année dernière en provenance du FC Barcelone, où il était un pilier.

Dans son message, il remercie les supporters, ses partenaires et le directeur sportif du club Giuseppe Marotta pour "l'opportunité" qu'il lui a donnée.

"Je ne joue pas au football pour l'argent, je joue au football parce que j'aime ce métier et ceux qui le font (...) j'aime le football et l'argent ne me retiendra jamais nulle part", insiste le joueur, que des médias ont annoncé en Angleterre, notamment à Manchester City.

Le Brésilien a réussi sa saison en Italie, surtout en Ligue des champions où il a été plusieurs fois décisif.