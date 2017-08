Dame Coupe ouvre la saison : IRT-USK, KAC-TAS et OCK-OM en tête d’affiche du préambule

Les seizièmes de finale de la Coupe du Trône de football débutent aujourd’hui avec six rencontres et non des moindres puisque des équipes de première division seront confrontées à des durs à cuire qui auront à cœur de défendre jusqu’au bout les chances d’un virtuel prochain tour. C’est ainsi que l’IRT recevra en son Ibn Batouta à 21 heures l’USK et que l’autre huppé de la Botola 1 engagé ce mardi, l’OCK, dans un semblant de derby au Complexe OCP de Khouribga, tâtera les crampons d’un beaucoup plus petit que soi, l’Olympique de Marrakech en l’occurrence.

A Tanger, le club du Détroit, nouvellement drivé par Zaki pour cette saison et fidèle à lui-même et à ses valeurs a, quant à lui et pour le succès de cette entrée en la matière, proposé d'octroyer des tickets gratuits aux personnes qui, entretemps, auraient participé à une campagne locale de don de sang. Sinon on suivra avec curiosité l’OCPL qui recevra la JSKT à Laâyoune, le Rapid d’Oued Zem, nouvellement promu en Elite 1 mais non moins SDF pour l’occasion mais qui s’est déjà trouvé un base arrière, Kasbat Tadla pour se produire face au CCH. WAF-CAK au complexe sportif de Fès sur la route de Sefrou n’est pas dédaignable puisqu’il mettra aux prises deux clubs bien aguerris du paysage footballistique national. Et que dire encore de ce KAC-TAS au Municipal de Kénitra beaucoup plus explosif par son côté nostalgique que par la situation actuelle de ces deux clubs qui ont tant donné au sport roi au Maroc. Enfin, à Had Soualem, un joli derby entre les coriaces Chababistes locaux et leurs homologues Harizis et tout autant Chababistes du CAYB. Le reste de ces empoignades aller sont pour demain.

A rappeler que dès les seizièmes jusqu’aux demi-finales, les rencontres seront disputées en match aller-retour et en cas d’égalité du nombre de buts marqués au cours des deux matchs et dans ce cas seulement, l’équipe qui aura marqué le plus grand nombre de buts à l’extérieur sera déclarée vainqueur auquel cas si l’égalité persiste à l’issu des deux matchs, il sera procédé directement aux épreuves des tirs au but. Et là il y aura forcément un éliminé, c’est la dure loi du sport. Fair-play quand tu nous tiens ! Bon spectacle !



Programme des matchs d’aujourd’hui :

OCPL-JSKT 16h : Terrain Marsa Laâyoune

CRS-CAYB 17h : Municipal Had Soualem

KAC-TAS 17h : Municipal Kénitra

RCOZ-CCH 17h : Municipal Kasbat Tadla

WAF-KAC 17h : Complexe Sportif Fès

OCK-OM 19h : Complexe OCP Khouribga

IRT-USK 21h : Ibn Batouta Tanger