La manifestation culturelle "Dakhla en couleurs… Eté 2017", organisée jusqu'au 22 août, se veut une occasion pour renforcer le paysage culturel, en particulier des arts plastiques, au niveau de la région de Dakhla-Oued Eddahab.

Organisé en commémoration du 38è anniversaire de la récupération de la province de Oued Eddahab et à l'occasion de la célébration du 64è anniversaire la Révolution du Roi et du Peuple et de la Fête de la Jeunesse, ce rendez-vous annuel permet de jeter la lumière sur les différentes facettes des arts plastiques et promouvoir la créativité des jeunes.

Le coup d'envoi officiel de cette édition a été donné lundi par le wali de la région Dakhla-Oued Eddahab, Lamine Benomar, qui était accompagné du Haut-commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l'Armée de libération, El Mostafa El Ktiri.

A cette occasion, le directeur régional de la culture, El Mamoune El Boukhari, a indiqué que cet événement, marqué par la participation d'une dizaine d'artistes plasticiens, prévoit la programmation de plusieurs expositions d’art plastique dans les maisons de culture "Al Walae" et "Al Wihda" combinées à des ateliers à l'adresse des parties intéressées, dont des personnes à besoins spécifiques.

Organisée par la direction régionale de la culture de Dakhla-Oued Eddahab, cette manifestation sera ponctuée d’une soirée artistique et d’un colloque scientifique traitant de l’évolution des arts plastiques et des perspectives de l’expérience marocaine en la matière, a ajouté M. El Boukhari dans une déclaration à la MAP. Les artistes ayant pris part à cet événement ont dessiné, cette année, un tableau intitulé "Dakhla prospère" et qui met en valeur le développement que connait la région Dakhla-Oued Eddahab depuis son retour à la mère patrie.