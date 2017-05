Dakhla abrite un forum sur la jeunesse dans le monde arabe

Le ministère de la Jeunesse et des Sports organise, du 3 au 6 mai à Dakhla, le Forum arabe sous le thème "Le rôle des organisations des jeunes dans le développement durable", avec la participation de 120 jeunes Marocains et Arabes.

Selon un communiqué de la Jeunesse et des Sports, ce forum, qui s'inscrit dans le cadre des manifestations de l’événement "Rabat capitale de la jeunesse arabe", se veut une occasion de partage de bonnes pratiques entre les organisations des jeunes arabes et de renforcement des canaux de communication et de collaboration entre les jeunes des pays arabes dans le domaine du développement durable, en les impliquant davantage dans l’élaboration des techniques et moyens de promotion du développement durable au niveau des pays arabes, et ce en collaboration avec des experts et acteurs dans ce domaine.

Le Forum de Dakhla connaît la participation de dix-sept pays arabes: le Yémen, la Palestine, le Liban, la Jordanie, Oman, le Bahreïn, la Mauritanie, l'Arabie Saoudite, le Qatar, le Koweït, les Émirats arabes unis, l’Irak, les îles Comores, Djibouti, le Soudan, la Somalie, la Libye et le Maroc.

Prennent également part à cette rencontre des représentants des organisations des jeunes œuvrant dans le domaine de la jeunesse au niveau des provinces du Sud du Royaume et à l’échelle nationale et arabe, notamment en matière du développement économique, environnemental et social, ainsi que le domaine de l’éducation à la citoyenneté.

A l’ordre du jour de cet événement, figurent des visites aux projets innovants dans le domaine du développement durable à Dakhla, ainsi que des sorties et excursions au profit des participants, a indiqué le ministère.

"Rabat capitale de la jeunesse arabe" est un événement grandiose organisé sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI sous le thème "Pour une jeunesse ouverte et créative".