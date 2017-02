Daft Punk sur la scène des Grammy Awards

Le groupe électronique français Daft Punk va se produire en février lors de la cérémonie de remise des Grammy, les prestigieuses récompenses américaines de la musique, ont annoncé mardi les organisateurs.

Ce sera la première performance live en trois ans du duo de DJs très discret. Guy-Manuel de Homem-Christo et Thomas Bangalter n'apparaissent jamais en public sans porter leurs emblématiques casques.

Ils vont monter sur la scène du gala le 12 février à Los Angeles aux côtés du chanteur canadien The Weeknd, dont le troisième album sorti fin 2016 "Starboy" contient deux morceaux concoctés avec Daft Punk.

Le groupe, qui s'est hissé de la scène house music où il a vu le jour en France dans les années 1990 jusqu'à une renommée internationale, ne s'est produit que sporadiquement depuis la fin de sa dernière tournée en 2007.

Sa dernière performance date de 2014, aux Grammy Awards. Il avait reçu cinq récompenses, dont les catégories reines de meilleur enregistrement et meilleur album de l'année pour "Random Access Memories", leur quatrième opus.

Selon les organisateurs de la cérémonie télévisée, Adele, Bruno Mars et Metallica vont également se produire sur scène, tout comme Anderson .Paak, A Tribe Called Quest, Foo Fighters, Maren Morris ou encore Alicia Keys.