DJ Van Meilleur artiste en Afrique du Nord

L’artiste marocain, DJ Van, a obtenu le Prix du meilleur artiste nord-africain lors d’une cérémonie qui a eu lieu le 6 novembre au Nigeria. DJ Van, Khalil Belqass de son vrai nom, a exprimé son immense bonheur de voir son travail apprécié en Afrique, reconnaissant par la même occasion l’importance de ce prix au niveau continental et sa valeur pour la musique et les artistes marocains. Il a également ajouté qu’il est très fier d’avoir réussi au niveau international grâce à ses compositions à travers des singles comme «Enty» et «Inass Inass», entre autres. Dj Van concourait pour ce prix aux côtés de Amr Diab, Ahmed Soultan, Hatim Ammor, Ahmed Chawki, H-Name et l’artiste libyen Ayman Al Aatar.

Rappelons enfin que ce prix s’ajoute aux nombreuses récompenses qu’il a pu remporter au cours de son parcours artistique comme le prix Maroc Music Award pour deux années consécutives. Il a aussi été nominé aux MTV Music Awards avec «Enty» pour le prix du meilleur tube.