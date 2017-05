DJ Snake: Mawazine, un festival avec une programmation prestigieuse

Mawazine rythmes du monde est un festival avec une super-programmation, a affirmé, mercredi à Rabat, le prodige des platines DJ Snake, se disant très honoré de participer à cette 16ème édition du festival. "Mawazine est un festival que je suis depuis quelques années avec un line up prestigieux.

C’est un honneur d’en faire partie cette année", a souligné le génie des platines lors d’une conférence de presse avant son concert sur la scène OLM Souissi. Expliquant l’influence de la musique arabe sur ses productions, l’artiste a affirmé avoir grandi avec la musique arabe à la maison grâce à sa mère qui est d’origine arabe, relevant que les fans peuvent sentir cette touche dans sa musique.

"C’est une chose importante d’avoir cette partie de moi dans ma musique pour que les gens puissent savoir d’où je viens et ce que je représente", a-t-il dit. Sur le secret des succès de sa musique, DJ Snake de son vrai nom William Grigahcine, l’a attribué d’une part aux efforts acharnés qu’il a déployés aux cours de ces dix dernières années, et à l’essor de la musique digitale grâce à Internet. "Je suis ravi de jouir d’autant d’intérêt et d’amour à travers le monde", a-t-déclaré, notant que ses fans suivent actuellement sa participation à Mawazine, qui fait partie des plus grands festivals en Afrique. DJ Snake n’a pas caché son intérêt pour la fusion et le mélange des genres, confiant qu’il aime découvrir un maximum d’artistes et s’ouvrir sur les différents genres et styles musicaux.

"La scène internationale est riche de DJ dont chacun se distingue par son style et son genre différent. J’espère avoir bientôt un grand DJ marocain sur la scène internationale", a-t-il dit. Concernant sa dernière production "the Half", il a souligné vouloir travailler davantage dans le rap et la musique urbaine, se disant honoré de collaborer avec les artistes Young Thug, Jeremih, Swizz Beatz one of.