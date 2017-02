Cuper, encore une finale perdue

L'ex-gardien de but du Cameroun Joseph Antoine Bell a encouragé dimanche l'Afrique à garder ses talents dans un "championnat qui tienne la route" plutôt que de "travailler pour les autres" en laissant filer ses meilleurs footballeurs.

"En Afrique, on nous a fait planté du coton, et le coton est exporté. Nous produisons du pétrole et nous achetons du carburant plus cher. On nous fait travailler pour les autres. C'est la même chose que nous avons reproduite en football. Aujourd'hui, l'Afrique est une terre de culture pour des poussins qui iront devenir des poulets et des coqs ailleurs", a déploré l'ancien gardien dans un entretien à l'AFPTV quelques heures avant la finale Egypte-Cameroun de la Coupe d'Afrique des nations.

"Il faut donc réfléchir à comment faire pour avoir un championnat qui tienne la route", a ajouté l'ancien gardien qui était lui-même arrivé à l'Olympique de Marseille à 31 ans après un début de carrière au Cameroun.