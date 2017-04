Cuba Gooding Jr en deuil : Son père retrouvé mort dans sa voiture

Le début de l'année 2017 est assez rude pour Cuba Gooding Jr., qui a incarné O.J. Simpson dans la série L'affaire O.J. Simpson : American Crime Story. Après avoir officialisé son divorce avec son ex-femme Sarah Gooding, l'acteur américain de 49 ans vient de perdre son père, Cuba Gooding Sr. Selon le site TMZ, le musicien de 72 ans a été retrouvé inerte dans sa voiture, garée sur un grand boulevard de Los Angeles, ce jeudi 20 avril. Les pompiers sont arrivés rapidement sur place et l'ont retrouvé complètement affalé sur le siège de sa Jaguar argentée. Cuba Gooding Sr. n'a pas pu être réanimé.

Selon les premiers rapports de la police, l'ancien leader du groupe de soul, The Main Ingredient, qui avait sorti deux grands tubes dans les années 1970, aurait succombé à une overdose. Les suites de l'enquête détermineront la cause exacte de la mort de Cuba Gooding Sr.

Le musicien était le père de quatre enfants dont trois, Cuba, Omar et April, étaient comédiens et le dernier Tommy avait préféré suivre ses traces dans le monde de la musique. Cuba Gooding Jr. avait obtenu l'Oscar du meilleur second rôle pour Jerry Maguire en 1997 avant d'obtenir son étoile sur le célèbre Walk of Fame à Hollywood en 2002.