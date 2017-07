Cristiano Ronaldo reste au Real Madrid

La star du Real Madrid Cristiano Ronaldo restera cette saison au club merengue pour y renouveler "encore une fois" les exploits de la saison 2016-2017, croit savoir le quotidien sportif espagnol Marca.

"Remporter des trophées importants avec mon club l'année passée a été génial, comme pour les trophées individuels, le refaire une nouvelle fois serait bien", a déclaré la star portugaise au quotidien Marca qui l'interrogeait à Shanghai.

Une manière selon Marca de mettre fin aux rumeurs lancées par le quotidien portugais O Globo, qui évoquait en juin son possible départ, lié au fait qu'il ne s'était pas senti assez soutenu après l'annonce d'une enquête fiscale le visant en Espagne.

Cristiano Ronaldo est soupçonné par la justice espagnole de fraude fiscale, pour un montant de 14,7 millions d'euros, une somme qu'il aurait évité de verser au trésor public grâce à un montage de sociétés off-shore par où transitaient des droits versés par les marques au titre de l'exploitation de son image.

La rumeur de départ avait été telle qu'elle avait déclenché une offensive tous azimuts dans les médias du patron du Real Madrid Florentino Perez, qui avait assuré que "Ronaldo est plus puissant et plus important que tous ceux qui sont ici".

"Cela me déplaît que l'on ne respecte pas l'innocence d'une personne qui a eu un comportement exemplaire", avait-il encore déclaré.

Cristiano Ronaldo, 32 ans, est convoqué le 31 juillet par une juge d'instruction de Pozuelo, près de Madrid, qui doit lui notifier sa mise en examen dans cette affaire.

Samedi, Zinédine Zidane est également revenu sur les rumeurs d'un possible départ, pour les démentir à demi-mots.

"Il est en vacances et il sera de retour avec nous le 5 (août)", a déclaré l'entraîneur du Real Madrid en conférence de presse à Los Angeles (Californie), à la veille du premier match de préparation de l'intersaison, contre Manchester United.

Au quotidien Marca, Cristiano a aussi assuré qu'il espérait faire un grand Mondial avec la sélection portugaise en 2018. "Il nous faut encore nous qualifier, mais j'espère que le Portugal pourra remporter un incroyable trophée".