Cristiano Ronaldo Finale avec vue sur le Ballon d'Or

Cristiano Ronaldo a les yeux rivés sur la finale de Ligue des champions samedi contre la Juventus. Mais la star du Real Madrid peut déjà voir au-delà: un nouveau sacre européen lui donnerait un ascendant presque définitif en vue d'un cinquième Ballon d'Or.

L'attaquant portugais s'apprête à disputer à Cardiff sa cinquième finale de C1, pour trois victoires à ce jour. Une avec Manchester United (2008) et deux avec le Real (2014 et 2016).

"CR7" connaît l'importance de cette compétition: à chaque fois, le triomphe européen a été synonyme pour lui de Ballon d'Or. Son rival barcelonais Lionel Messi, cinq fois meilleur joueur du monde, avait aussi bénéficié de cette jurisprudence, en 2009, 2011 ou 2015, et Ronaldo espère en profiter samedi.

Dans sa ligne de mire, la défense turinoise et son gardien Gianluigi Buffon, qu'on présente à 39 ans comme un autre candidat au prestigieux trophée individuel.

"Il faut leur montrer qui est le meilleur. Et à mon avis, nous sommes meilleurs qu'eux. Mais nous devons le démontrer, parce que nous savons que la Juve est une excellente équipe", a prévenu mardi le Portugais.

Premier homme à avoir atteint la barre mythique des 100 buts en C1 (104 à ce jour), Ronaldo n'est qu'à une longueur des 11 buts de Messi pour terminer meilleur marqueur de l'édition 2016-2017.

Et dans son sillage, le Real "a de la dynamite en attaque", comme l'a résumé son équipier Isco: cela fait plus d'un an, soit 64 matches officiels consécutifs, que l'équipe de Zinédine Zidane inscrit au moins un but par rencontre.

A 32 ans, Cristiano Ronaldo semble repousser le déclin. Le joueur, sous contrat jusqu'en 2021 au Real et désireux de jouer jusqu'à ses 40 ans, assure vivre "la meilleure saison" de sa carrière.

Vainqueur de la C1 puis de l'Euro avec le Portugal en 2016, l'attaquant a certes connu quelques doutes pendant l'hiver, très attristé par les quelques sifflets du public merengue.

Mais Zidane a su ménager au mieux les efforts de "CR7". Et ce dernier a abordé le printemps en trombe: 14 buts sur ses neuf dernières apparitions, dont huit buts en quatre matches de C1, et un but décisif pour la conquête du Championnat d'Espagne lors de l'ultime journée à Malaga (2-0).

"C'est peut-être la période où je me sens le mieux au niveau physique. Les saisons précédentes, j'abordais la finale un peu fatigué, parce que je jouais davantage", a reconnu mardi Ronaldo, auteur de 40 buts en 45 matches officiels avec le Real cette saison.

Une autre horloge menace néanmoins l'attaquant, celle du temps judiciaire. Eclaboussé fin 2016 par un vaste scandale de fraude fiscale présumée, Ronaldo a fermement nié tout délit.

"Les gens parlent de moi comme si j'étais un délinquant et je ne faisais pas les choses bien", s'est-il défendu mi-mai. "Je ne suis pas un saint, je l'admets, mais je ne suis pas non plus un démon."

Janvier 2015: Ronaldo vient d'obtenir le troisième de ses quatre Ballons d'Or. Et au moment de recevoir son prix, il se lance un défi: "rattraper Messi" au palmarès de la prestigieuse récompense.

Deux ans plus tard, le Portugais n'a jamais été aussi près d'égaler les cinq trophées de l'Argentin, comme le reconnaît Zidane: "Je pense qu'il est proche du prochain" Ballon d'Or, a prévenu le Français.

Pour faire la différence, Ronaldo a choisi de disputer avec le Portugal la Coupe des Confédérations (17 juin-2 juillet), à laquelle l'Argentine de Messi n'est pas conviée.

Comme toujours, le natif de Madère assure n'être "pas préoccupé" par le trophée de l'hebdomadaire France-Football: "Quand tu joues bien, quand tu marques et que ton équipe gagne, évidemment cela aide pour obtenir des récompenses individuelles." Et gagner la Ligue des champions aide aussi beaucoup.