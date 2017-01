Le Maroc prendra part à l’Aerospace Meetings et au Plastics Meetings, deux conventions d’affaires internationales prévues les 1 et 2 février à Lisbonne, a-t-on indiqué récemment auprès de Maroc Export.

La participation marocaine à ces deux rencontres sera organisée par Maroc Export en collaboration avec le Groupement des industries marocaines aéronautiques et spatiales (GIMAS) et la Fédération marocaine de plasturgie (FMP), rapporte la MAP.

Ces deux évènements représentent un point de rencontre B2B de premier plan pour les professionnels du secteur aéronautique et du secteur de la plasturgie, auquel prendront part de grands donneurs d’ordres à l’instar d’Airbus Military, SNCF, Zeiss, Boeing, Dassault Aviation, Embraer Portugal, Latecoere, entre autres.

Le Centre prévoit ainsi une participation marocaine à l’Aerospace Meetings Lisboa, en accompagnant 5 entreprises et 4 représentants d’écosystèmes aéronautiques, ainsi qu'au Plastics Meetings Lisboa en accompagnant 5 entreprises du secteur de la plasturgie, de même que l’organisation d’une conférence Maroc pour la présentation de l’industrie aéronautique et de la plasturgie marocaine.

L’objectif de cette participation est, selon Maroc Export, la recherche de partenaires, fournisseurs ou nouveaux clients à travers des rendez-vous dans un espace dédié au Maroc. C’est également l'occasion pour les participants marocains d’assister à des conférences et de créer des partenariats stratégiques avec les acteurs clés des secteurs aéronautique et de la plasturgie. La présence du Royaume à cet évènement permettra aussi de le positionner comme base de sous-traitance pour le marché européen.

L’industrie aérospatiale portugaise, qui a enregistré un chiffre d’affaires de 1,1 milliard d’euros, affiche un grand potentiel de croissance et profite de l’implantation d’Embraer qui dispose de deux usines de montage d’avions militaires à Evora. Le secteur emploie quelque 13.500 personnes.

OGMA – Industria Aeronautica de Portugal est le principal acteur de l’aéronautique dans le pays ibérique. Détenu à 65% par Embraer et 35% par l’Etat portugais, il dispose aujourd’hui de 40 ha d’installations, emploie près de 1.550 personnes et affiche un chiffre d’affaires de 168 millions d’euros.

Au Maroc, qui accroît de jour en jour sa visibilité sur la carte industrielle mondiale, la filière aéronautique a réalisé un taux de croissance annuel inédit de 25% en seulement 12 ans.