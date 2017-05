Création d’un groupe d'amitié parlementaire maroco-comorien

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki a annoncé, mercredi à Rabat, la création du groupe d'amitié parlementaire maroco-comorien.

Lors de sa réunion avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et de la Francophonie, chargé des Comoriens de l'étranger, Mohamed Bacar Dossar, il a souligné que ce groupe d'amitié examinera avec son homologue comorien les différentes questions d’intérêt commun et les moyens de renforcer les relations entre les deux institutions législatives.

Habib El Malki a également souligné l'importance de renforcer les relations historiques entre les deux pays et la mise en oeuvre rapide de la convention de coopération signée lors de la réunion de la Haute commission mixte, a indiqué un communiqué de la Chambre.

Le président de la Chambre des représentants a également invité le président de l'Assemblée nationale de la République des Comores à effectuer une visite de travail au Maroc, afin de s'entretenir sur les moyens de développer les relations bilatérales vers des perspectives plus larges.

De son côté, Mohamed Bacar Dossar, actuellement en visite de travail au Maroc à la tête d'une délégation importante, a réitéré le soutien de son pays à l'intégrité territoriale du Royaume, exprimant sa satisfaction du niveau de coopération bilatérale dans les différents domaines, notamment celui de la formation des cadres et l'échange culturel et pédagogique.

Le chef de la diplomatie comorienne a également réaffirmé la volonté de son pays de développer l'échange économique et commercial avec le Royaume, mettant en avant les potentialités de son pays dans le domaine de l’investissement et la place distinguée du Maroc, «pays pionnier en matière d'investissement dans le continent africain».