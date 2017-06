Le président de la Chambre des représentants Habib El Malki a annoncé, jeudi à Rabat, la création d'un groupe d'amitié parlementaire Maroc-Bénin.

Lors de ses entretiens avec l'ambassadeur de la République du Bénin, Serge Dagnon, il a exprimé la détermination de la Chambre des représentants de contribuer à l'amélioration des relations bilatérales entre les deux pays au service de leurs intérêts communs, indique vendredi un communiqué de la Chambre.

Habib El Malki a également rappelé que le Maroc fait de la coopération Sud-Sud, en particulier avec les pays africains, un choix stratégique, passant en revue les nombreuses conventions de partenariat conclues entre le Royaume et les pays d'Afrique dans différents domaines, faisant observer que le Maroc place la stabilité et le développement du continent en tête de ses priorités.

Pour sa part, l'ambassadeur béninois a salué la grande évolution que connaissent les relations entre les deux pays dans plusieurs domaines politiques, économiques et financiers, relevant que le Maroc a accumulé des expériences significatives dans plusieurs secteurs, et que les pays africains peuvent en tirer profit à travers des projets de développement qui profitent à tout le continent.

Après avoir mis l'accent sur le rôle des deux institutions législatives dans la promotion de la coopération fructueuse entre les deux pays, Serge Dagno a invité, au nom du président du Parlement béninois, Habib El Malki à effectuer une visite de travail au Bénin, afin de s'entretenir sur les moyens de renforcer les relations entre les Parlements des deux pays.