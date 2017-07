Création au Maroc du premier OpenLab PSA Groupe en Afrique

L’accord officialisant la création de l’OpenLab PSA@Maroc, dédié à la mobilité durable en Afrique, a été signé le vendredi 7 juillet dans les locaux de l’Université internationale de Rabat. Il s’agit du premier OpenLab créé au Maroc et sur le continent africain.

L’OpenLab PSA@Maroc regroupe un consortium prestigieux d’universités marocaines, américaines et françaises. Ce partenariat scientifique «université-industrie» est amené à jouer un rôle important pour accompagner l’implantation de l’usine PSA dans la région du Grand Rabat (Rabat-Salé-Kénitra) et supporter le développement du groupe PSA en Afrique.

L’OpenLab regroupe outre l’Université internationale de Rabat et PSA, l’Université Mohammed V, l’Université Ibn Tofail, l’Université Cadi Ayyad, l’Ecole centrale de Casablanca, et l’UEMF-INSA euro méditerranée, côté Maroc, et Georgia Institute of Technology, l’Institut Lafayette, l’Université de Mississippi, côté international.

L’Université internationale de Rabat et PSA groupe se sont rapprochés depuis 2014 pour échanger sur la faisabilité de ce projet. Les premières réunions de l’OpenLab PSA@Maroc ont été organisées à l’UIR entre PSA et les chercheurs relevant des différentes institutions. Elles ont permis d’identifier le potentiel, en ressources humaines et en moyens nécessaires, pour rendre cet OpenLab opérationnel.

Depuis, plusieurs workshops ont été organisés entre les différents partenaires qui ont conduit à la signature d’un Memorandum Of Understanding (MOU) le 25 janvier 2016 pour la mise en œuvre de ce projet ambitieux.

Depuis la signature du MOU, les membres du consortium ont défini le programme scientifique de l’OpenLab qui porte sur trois thématiques : le véhicule électrique du futur, les énergies renouvelables et la logistique du futur.

Les premiers projets de recherche, initiés au sein de cet OpenLab, ont montré la pertinence de cette collaboration, concrétisée en juillet 2017 par la signature de l’accord officialisant la création de cet OpenLab PSA@Maroc « Sustainable Mobility for Africa ».

Cet OpenLab constitue un véritable pôle d’excellence et d’expertise de dimension internationale. Les retombées attendues sur la formation, la recherche et le développement, économique et industriel, au niveau du Maroc et de l’Afrique sont prometteuses.