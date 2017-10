Crans Montana s’enracine à Dakhla

Le Forum Crans Montana prend racine à Dakhla. Il est devenu un rendez-vous incontournable pour les décideurs de divers horizons. En atteste l’organisation de sa 5ème édition qui sera consacrée à “l’Afrique et la coopération Sud-Sud” et qui se tiendra du 15 au 20 mars 2018 à Dakhla. Le Forum de Dakhla 2018 sera marqué par l’organisation de plusieurs manifestations dont une réunion des grandes métropoles urbaines de l’Afrique et une rencontre des “nouveaux leaders” sur l’intégration des jeunes générations africaines aux processus de décision, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

L’accent sera également mis sur la promotion des femmes africaines qui, chaque jour, luttent et se battent pour améliorer le quotidien de leur communauté, poursuit la même source.