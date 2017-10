Couverture médicale gratuite au profit des supporters de l’EN en partance pour la Côte d’Ivoire

Le ministère de la Santé a annoncé une série de mesures pratiques visant à prendre en charge à titre gracieux la couverture médicale et la sécurité préventive des supporters qui accompagneront l’équipe nationale de football, lors du match de la dernière journée des éliminatoires du Mondial-2018, face à la Côte d’Ivoire, prévu le 11 nombre à Abidjan.

Le ministère infirme, dans un communiqué, que ces mesures s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de la décision gouvernementale, annoncée le 12 octobre courant et visant à faciliter le déplacement des supporters de l’équipe nationale devant encourager les Lions de l’Atlas. Ainsi, des vaccins seront disponibles contre la fièvre jaune, la méningite, ainsi qu’un médicament contre la malaria.

De même, des conseils et informations seront donnés sur la prévention contre les maladies épidémiologiques et transmissibles avec la distribution de dépliants de sensibilisation.

Pour ce faire, le ministère a mis à la disposition des supporters des vaccins et médicaments nécessaires avec des quantités suffisantes, outre la mobilisation d’équipes médicales et d’infirmiers dans les différentes régions du Royaume chargés de fournir ces services à titre gracieux, au profit de l’ensemble des supporters qui se déplaceront pour encourager les Lions de l’Atlas lors de leur match capital.

Le ministère affirme qu’il publiera, prochainement, la liste des noms et des adresses des établissements de santé qui seront mobilisés à cette fin, ainsi que la date du démarrage de l’opération de vaccination au niveau national.

Par ailleurs, ce département assure qu’il dépêchera dans la capitale ivoirienne un staff médical pour répondre aux besoins des supporters.