Course au Mondial 2018 aux quatre coins du globe

La Côte d'Ivoire, surprise à domicile par le Gabon (1-2), a perdu du terrain mardi dans la course à la qualification pour le Mondial-2018. La soirée n'a pas viré au cauchemar pour autant, les Ivoiriens conservent leur première place (7 pts) grâce au faux pas, plus tard dans la soirée, du Maroc (6 pts) au Mali (0-0). Les Marocains pourront s'en vouloir, car ils ont raté un penalty. Dans le groupe C, tout semble converger vers une "finale" pour la qualification entre les deux sélections lors de la dernière journée, le 6 novembre en Côte d'Ivoire.

A la Tunisie la belle affaire, car elle a arraché un nul chez son plus sérieux rival, la RD Congo (2-2). La Tunisie (gr. A) a assumé son rang, dans la douleur et l'effervescence du stade des Martyrs de Kinshasa. Menés 2 à 0, et dominés dans le jeu, les Aigles de Carthage ont réagi en un éclair, avec deux réalisations en deux minutes. Avec trois points d'avance sur leurs adversaires du soir, ils gardent leur destin entre leurs mains, avant de jouer les deux équipes les plus abordables du groupe, la Guinée puis la Libye.

L'Algérie a de son côté dit adieu à une troisième Coupe du monde de suite. Battus à domicile par la Zambie (0-1), les Fennecs sont mathématiquement hors course après quatre journées dans la poule B des éliminatoires de la zone Afrique. Ce résultat scelle définitivement le sort des Algériens, éliminés sans gloire. Riyad Mahrez a même raté un penalty. La Zambie (gr. B, 2e, 7 pts) a profité du coup de frein du leader, le Nigeria, lundi au Cameroun (1-1). L'Egypte (gr.E) a réussi là où les Congolais ont échoué, en reprenant la tête de sa poule. Absents du Mondial depuis 1990, les Pharaons (9 pts) ont battu les anciens leaders, l'Ouganda (1-0) grâce à Mohamed Salah. Derrière, le Ghana (3e, 5 pts) reste à l'affût, après son succès écrasant au Congo (5-1) avec un triplé du milieu de l'Atletico Madrid Thomas Partey. Le Burkina (gr.D, 1er, 6 pts) a sauvé de son côté sa tête sur le gong, en égalisant dans les dernières minutes contre le Sénégal (2-2). Mais les Etalons doivent partager leur fauteuil avec le Cap-Vert, surprenant vainqueur en Afrique du Sud (2-1).