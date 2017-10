Le stade d’Honneur à Oujda abritera aujourd’hui à partir de 15h30 la demi-finale aller de la Coupe du Trône de football, édition 2016-2017, entre la RSB et le DHJ. Cette rencontre sera sifflée par un trio d’arbitrage de la Ligue du Gharb avec comme arbitre de centre Samir Guezzaz assisté par Hicham Aït Abbou et Hicham Mami.

La deuxième demi-finale aller est prévue ce jeudi à partir de 18 heures au Complexe sportif Moulay Abdellah avec pour protagonistes l’AS FAR et le Raja. Cette partie sera arbitrée par Reddad Daki, secondé par Hicham Lkhoyaali et Fouad Chergui de la Ligue Abda-Doukkala.