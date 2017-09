L’épreuve de la Coupe du Trône de football, édition 2016-2017, se poursuivra ce mercredi, avec la programmation des matches aller des huitièmes de finale.

Trois rencontres débuteront à 16 heures et opposeront l’ASS au CRA, le CAK au HUSA et le RCOZ à l’OCK. Le quatrième match verra son coup d’envoi donné à 19 heures et mettra aux prises le DHJ avec l’IRT.

A noter que les matches Raja-FUS et WAC-RSB ont été reportés en raison de l’engagement le week-end prochain le Wydad et le Fath en compétitions africaines.

Ce tour a été entamé mardi avec la programmation des matches TAS-JSKT et ASFAR-Club Salmi.