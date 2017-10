Les clubs de l'Ittihad Zerktouni (dames) et du Wydad Athletic de Casablanca (hommes) ont remporté la Coupe du Trône d'escrime dont les phases finales se sont déroulées le week-end dernier à Casablanca, indique la Fédération royale marocaine d'escrime (FRMES).

Les escrimeuses du club Zerktouni se sont classées premières devant les représentantes du club Maroc 2100 et du club du WAC. Chez les hommes, le classement a été dominé par le WAC suivi en 2e position du club Ouafae Casablanca et de l'Ittihad Zerktouni, précise la FRMES dans un communiqué parvenu lundi à la MAP.

Cette compétition, épreuve majeure du calendrier fédéral, a connu la participation de l'ensemble des clubs affiliés à la Fédération.