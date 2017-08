Coupe du Trône : Une session de rattrapage ardue pour les recalés de l’aller

Les seize clubs qualifiés aux huitièmes de finale seront connus ce week-end après les matches retour dont cinq se joueront samedi (tous à 16 heures) et onze le dimanche. Les confrontations entre gens d’en haut, cela va de soi, se jouant dans la fraîcheur de la soirée. S’il est une certitude, c’est qu’au moins deux équipes de l’élite sont appelées à disparaître dès ce tour consommé au soir de dimanche et suivez d’autres regards, l’OCS battu sèchement (3-1) par le HUSA à Agadir et le KACM trop tendre à Marrakech face au WAC (0-1) semblent tout désignés pour la fameuse trappe. Mais Dame Coupe a des humeurs que la logique du crampon souvent ignore. Qu’à cela ne tienne ! D’autres illustres grosses écuries, à moins d’un sursaut d’orgueil, pourraient fort rejoindre ce début de contingent et nos pensées vont à celles accrochées à blanc at-home par plus petit que soi, à l’image des Verts du Raja que Dcheira a su maintenir à distance respectable, des Phosphatiers de l’OCK que l’OM a vaillamment tenu en échec, des ‘’Calamentis’’ de la RSB à qui les Unionistes de Témara ont présenté une équation que ni Taoussi ni ses hommes n’ont réussi à résoudre et que dire de Zaki trahi (1-1) à Tanger par les ‘’Oulad l’blad’’ de Sidi-Ka alors qu’il étrennait ses nouveaux galons. Ça promet !

Si la mission semble ardue pour ce beau monde dans son déplacement en terres hostiles, elle demeure cependant à portée et tout laisse à penser qu’un renversement de situation est du plus plausible. Mais les charmes de Dame Timbale résident dans ses surprises et les autres formations, qui lors de leur visite passée avaient cru bien faire, devraient le temps de leur confrontation en faire un credo.

Le MAT difficile vainqueur des Slaouis (2-1) à Tétouan, le CRA qui en son Mimoun Al Arsi s’est contenté du minimum requis devant la RSA tout comme le RCOZ qui laborieusement s’est défait des Houaris du CCH et le KAC qui aura tout à craindre du TAS, auront à suer respectivement à Salé, Arfoud, Oulad Taïma et aux Roches Noires à Casablanca dans la défense d’un fragile avantage susceptible de voler en éclats devant des prétendants qui n’ont rien à perdre et tout à gagner. Mission ardue aussi pour l’ASFAR qui jouera en huis clos à Kénitra face au SM qu’elle avait péniblement battu (3-2) et le DHJ tout autant vainqueur et qui a déplacé le derby doukkali à Marrakech au Grand Stade.

Seul le FUS qui a battu le MCO à Rabat (2-0) semble sortir de la mêlée et encore, quoique le score soit éloquent, son lointain déplacement pourrait lui en coûter. Le CAK et à un degré moindre le CAYB face au WAF et au CRS après être revenus invaincus devront montrer cette fois des qualités bien plus offensives que celles défensives qui leur avaient permis le nul. Bon spectacle !