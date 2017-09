Coupe du Trône : Les FAR et la JSKT aux quarts

Le club de l'AS.FAR s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du Trône de football après son match nul (1-1) face au club Riadi Salmi, mardi sur le terrain municipal de Had Soualem, en 8e de finale retour.

Les visiteurs ont ouvert le score dès la 6è minute par Mustapha Youssfi, avant que Nouredine Bensaadoun n'égalise pour le club local à la 38è minute sur penalty.

Le club militaire doit cette qualification à sa large victoire en match aller (4-0).

L'AS FAR, club le plus titré de la compétition, retrouvera au tour prochain le vainqueur du match entre l'Olympique Khouribga et Rapid Oued Zem devant avoir lieu hier mercredi. En match aller, le Rapid s'était imposé sur le score de 1 à 0.

Le deuxième match disputé mardi a vu la qualification aux quarts de la Jeunesse Sportive de Kasbat Tadla (JSKT), malgré son match nul blanc face au Tihad Sportif de Casablanca, en match retour des huitièmes de finale.

La JSKT jouera en quart de finale face au vainqueur entre le Wydad Casbalanca et la Renaissance Sportive de Berkane dont la rencontre a été reportée en raison de l'engagement des Rouge et Blanc en Ligue des champions d'Afrique (quarts de finale).