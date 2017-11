Coupe du Trône : Le show RCA-ASFAR

Le Raja croisera le fer avec l’AS FAR, ce soir à partir de 19h00 au Complexe sportif Mohammed V à Casablanca, pour le compte de la demi-finale retour de la Coupe du Trône de football, édition 2016-2017.

Lors du match aller disputé à l’Ensemble sportif Moulay Abdellah à Rabat, les deux équipes avaient fait match nul, un but partout.

Cette rencontre, que d’aucuns considèrent comme une finale avant la lettre, sera sifflée par un trio d’arbitrage relevant de la Ligue du Souss, avec comme arbitre du centre Redouane Jiyed, secondé par Kamal Reghdachi et Rachid Lozati.

Cette explication au sommet, qui drainera certainement un grand nombre de spectateurs, s’annonce sous de bons auspices entre deux formations décidées à ne pas voir leur parcours s’arrêter à ce stade de la compétition. L’AS FAR aspire à garnir son copieux palmarès par un douzième titre après ceux remportés en 1959, 1971, 1984, 1985, 1986, 1999, 2003, 2004, 2007, 2008 et 2009.

En revanche, le Raja vise un neuvième sacre qui viendrait s’ajouter à ceux remportés en 1974, 1977, 1982, 1986, 1996, 2002, 2005 et 2012.

Aux précédents tours, le Raja avait éliminé, les équipes d’Olympique Dcheira, du FUS de Rabat et de Chabab Atlas Khénifra, alors que l’AS FAR avait surclassé les clubs du Stade Marocain, du Chabab Riadi Salmi et de l’Olympique de Khouribga.

Il convient de rappeler que l’autre demi-finale retour devait opposer, hier au stade El Abdi à El Jadida, le DHJ à la RSB, sachant que le match aller s’était soldé sur un nul blanc.

La finale de la Coupe du Trône est programmée pour le 18 de ce mois au Complexe Moulay Abdellah de Rabat.