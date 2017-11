Coupe du Trône : Le Raja rejoint le DHJ en finale

Le Raja de Casablanca a validé son billet pour la finale de la Coupe du Trône de football 2016-2017, après son nul vierge, à domicile, face à l'AS FAR, jeudi soir en match de la demi-finale retour.

Au match aller, disputé jeudi dernier au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat, les deux équipes s’étaient quittées sur un nul (1-1). Le club militaire, le plus titré de la compétition, avait ouvert le score dès l'entame de la rencontre (5e minute) par le biais de Mohamed El Faquih avant que les visiteurs n'égalisent par Mahmoud Benhalib en seconde période (65e).

Le Raja affrontera le Difaâ d'El Jadida qui a pris le meilleur mercredi sur la Renaissance sportive de Berkane (4-3). Les buts du DHJ ont été inscrits par Ayoub Nanah (27e), Bilal Maghri (44e et 73e), Adil Hasnaoui (56e). Yousoufou Idayo et Ayoub Kaabi ont été les auteurs des trois réalisations des hommes de Rachid Taoussi.

La finale est prévue le 18 de ce mois au Complexe sportif Moulay Abdellah à Rabat.

Lors de la finale de la dernière édition de la Coupe du Trône qui a eu lieu le 18 novembre 2016 au stade Cheikh Mohamed Laghdaf à Laâyoune, le Moghreb Association sportive de Fès avait remporté le trophée, pour la quatrième fois de son histoire, après sa victoire face à l'Olympic club de Safi (2-1 après prolongations).

L'AS FAR détient le plus grand nombre de victoires en Coupe du Trône avec 11 sacres.