L'équipe des FAR a remporté la Coupe des Premières Neiges disputée samedi et dimanche, à la Station de ski et de montagne Oukaimeden (province d'Al Haouz).

La deuxième position est revenue au Ski Club Ifrane (SCI), suivi en 3è place par l'Association Toubkal du Ski d'Oukaimeden (ATSO).

La cérémonie de remise des coupes et des médailles aux trois meilleurs skieurs de chaque catégorie s'est déroulée dimanche en présence du président de la Fédération Royale marocaine de ski et montagne (FRMSM), Lerhenane Abdenbi, d’élus et d'agents d'autorités locaux.

Organisée par la FRMSM, cette manifestation sportive a connu la participation de 75 skieurs dont 12 dans la catégorie dames représentant 12 clubs et associations relevant des ligues respectives du Nord et du Sud affiliées à la Fédération.