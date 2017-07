Coupe de la CAF : Compliqué pour le FUS

Le FUS croisera le fer, ce soir à partir de 20 heures au Complexe Moulay El Hassan à Rabat, avec son homologue nigérian de Rivers United pour le compte de la sixième journée de la phase de poules (groupe A) de la Coupe de la CAF.

Un match compliqué pour les Rbatis qui totalisent le même nombre de points que leurs adversaires du jour (6 pts) soit trois longueurs de retard sur les Tunisiens du Club Africain et les Ougandais de Kampala City FC qui s’affronteront également ce vendredi à la même heure.

Pour rappel, les deux premiers se qualifieront pour le tour des quarts de finale qui se jouera en aller et retour en septembre prochain.



Règlement en cas d’égalité de points

Vu les hypothèses d’égalité de points entre deux ou davantage d’équipes dans chaque groupe, au terme de la 6e et dernière journée des matches de poules aussi bien dans la Ligue des champions Total que dans la Coupe de la Confédération Total, il est nécessaire de rappeler les dispositions du règlement.

20. En cas d’égalité de points entre deux équipes, au terme des matches de groupe, les équipes seront départagées selon les critères suivants dans l'ordre indiqué ci-dessous:

20.1 Le plus grand nombre de points obtenus lors des rencontres entre les deux équipes concernées.

20.2. La meilleure différence de buts lors des rencontres entre les deux équipes concernées.

20.3. Le plus grand nombre de buts marqués en déplacement dans les rencontres directes entre les deux équipes concernées.

20.4. La différence de buts sur l’ensemble des parties disputées dans le groupe.

20.5. Le plus grand nombre de buts marqués sur l’ensemble des matches de groupe.

20.6. Un tirage au sort effectué par le Comité interclubs.

21. En cas d’égalité de points entre plus de deux équipes à l'issue des matches de groupe, les équipes seront départagées selon les critères suivants dans l'ordre indiqué ci-dessous.

21.1 Le plus grand nombre de points obtenus dans les rencontres entres les équipes concernées.

21.2 La meilleure différence de buts dans les rencontres entres les équipes concernées.

21.3 Le plus grand nombre de buts marqués dans les rencontres entres les équipes concernées.

21.4 Le plus grand nombre de buts marqués en déplacement dans les rencontres entre les équipes concernées.

21.5 Si, après avoir appliqué les critères 21.1 à 21.4, deux équipes sont encore à égalité, les critères 21.1 à 21.4 sont à nouveau appliqués aux matches disputés entre les deux équipes en question pour déterminer leur classement final. Si cette procédure ne permet pas de les départager, les critères 21.6 à 21.9 sont appliqués dans l'ordre indiqué.

21.6 Meilleure différence de buts dans tous les matches du groupe.

21.7 Plus grand nombre de buts marqués dans tous les matches du groupe.

21.8 Le plus grand nombre de buts marqués en déplacement dans tous les matches du groupe.

21.9 Un tirage au sort effectué par le Comité interclubs.