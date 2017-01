Coup d’envoi des Rencontres internationales de théâtre de Marrakech

La 9ème édition des Rencontres internationales de théâtre de Marrakech (RITM) "MaRuekech" s’est ouverte, mardi au Théâtre Royal à Marrakech. La cérémonie d’ouverture de cette manifestation, initiée par la troupe Théâtre Académa, a été marquée par la présentation de la pièce "Volver" (revenir) de la troupe italienne Centro Studi Teatro Urbano, en plus de prestations musicales et une lecture poétique.

Cette édition dont les rencontres se tiennent 5 jours durant également à Dar Attakafa Daoudiate et dans des espaces publics de la cité ocre, porte le nom de l'acteur et réalisateur "Anwar Al Joundi", en reconnaissance de son dévouement et de ses louables actions au service du théâtre. Dans une déclaration à la MAP, le directeur du festival, Hassan Machnaoui, a souligné que cet événement constitue un lieu d’échanges, de dialogue et d’ouverture sur d’autres cultures et un espace de métissage des civilisations, en vue de servir l’art, la paix et la tolérance.

Ces RITM représentent l'une des manifestations qui contribuent à la revitalisation de l’activité culturelle de la ville et à la création d’une communication culturelle entre les artistes et la population, a expliqué M. Machnaoui. Au programme de cette édition figurent l’organisation d’une table ronde autour de "La politique culturelle de la ville", des représentations marocaines et internationales et des ateliers de formation pour les jeunes, ainsi qu’un hommage qui sera rendu à l’artiste Anwar Al Joundi.

Cet événement, marqué par la présence de grandes figures artistiques et des troupes d’Europe et du Maroc, intègre une deuxième programmation dite "MaRueKech" qui consiste à inviter l'art dans les espaces publics de la ville ocre.