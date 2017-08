Coup d’envoi à Tanger du Festival Marocains rigolos et résonnants à l’étranger

Le Festival Marocains Rigolos et Résonnants à l’Étranger (MRE) a entamé, lundi soir à Tanger, sa 3ème tournée avec le one man show "The Little Man Show" de Oussama Benali, en offrant au public des moments mémorables de joie et de franche rigolade.

Lors de cette première soirée qui s'est tenue sur la scène du Centre culturel Ahmed Boukmakh, l'humoriste belge passionné par son Maroc d'origine a offert un spectacle aussi loufoque qu'hilarant, en abordant son identité de manière comique et décalée, provoquant ainsi un tonnerre de rires tout au long de ce spectacle d'une heure et demie. Organisé par CastQuête Entertainment, en partenariat avec le ministère délégué chargé des Marocains résidant à l’étranger et des Affaires de la migration, le Festival MRE propose une programmation où éclectisme et découverte seront au menu, dans le cadre d'une tournée marocaine et africaine qui se poursuivra jusqu'au 19 août.

Ce rendez-vous culturel a pour objectif d'aller à la découverte des talents MRE et de les présenter au public marocain, en guise de reconnaissance du travail que font ces artistes à la fois dans leurs domaines d'activité et en tant qu'ambassadeurs de l'image du Maroc à l’étranger, a expliqué à la MAP, Nabil Jebbari, créateur et producteur du Festival MRE.

Il entend aussi créer un pont entre le patrimoine, la tradition et la diversité, consolider le positionnement africain et renforcer les liens entre le peuple marocain et ceux des pays de l'Afrique de l'Ouest par le biais de l'art et la culture, a-t-il souligné, ajoutant qu'il envisage, lors des prochaines éditions, d'élargir la présence du festival dans d'autres pays africains, voire dans d'autres régions et continents, notamment le Moyen-Orient et l'Amérique du Nord, avec à chaque fois un langage adéquat pour chaque pays.

A l'instar de ses précédentes éditions, le festival sillonnera les villes de Casablanca, Rabat, Marrakech et Agadir, avant de clôturer sa tournée à Abidjan, en passant par Dakar. Avec ces deux derniers rendez-vous, le festival reconfirme sa volonté de valoriser et favoriser l’échange culturel et amical entre le Royaume et les pays d’Afrique de l'Ouest. Le Festival MRE, qui ambitionne de réunir et faire découvrir la relève artistique marocaine à l’étranger, verra ainsi la participation d'artistes talentueux portant avec ferveur le drapeau national pour partager des moments de communion et des shows hilarants sous le signe du rire, de l'émotion, de l'échange et de l'hospitalité.

L'on cite Booder, Oualas, Aouatefe Lahmani, Younes et Bambi, Nidhal Saadi, Miz, Phil Darwin, Bassou, Sofiane Ettaï, Saad Mabrouk, Ambassadeur Agalawal, Digbeu Cravate, Magic Noor, Ouadih Dada, Aymane Serhani, Xena Aouita et Anwar, entre autres.