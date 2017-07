Coup d’envoi à Meknès de l’opération “Vacances pour tous”

Le lancement officiel de l’opération "Vacances pour tous" été 2017, initiée sous le signe "Le centre d’estivage, un espace pour l’éducation et la créativité", a été donné dimanche à Meknès.

Une centaine d’enfants parmi les bénéficiaires de cette première période ont été rassemblés à la gare ferroviaire de Meknès pour être transportés aux différents centres d’estivage relevant du département de la jeunesse et des sports au Moyen Atlas, connus pour leur grande capacité d’accueil et leur commodité quant aux attentes des enfants.

Placée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, cette session, programmée sur cinq étapes du 1er juillet au 28 août, bénéficiera à quelque 125.000 enfants à travers le Royaume.

Initiée conjointement par le ministère de la Jeunesse et des Sports et la Fédération nationale des colonies de vacances, cette opération vise en premier lieu à permettre aux enfants et aux jeunes de bénéficier des activités collectives à caractère éducatif, culturel et artistique, d’apprendre la vie en communauté basée sur la participation et la responsabilité, et de tisser des liens avec d’autres jeunes et découvrir d’autres régions de leur pays.

Le directeur du département de la jeunesse et de l’enfance au ministère de la Jeunesse et des sports, Mohamed El Herraz a, lors de la cérémonie d’accueil, exprimé sa satisfaction quant aux préparatifs et au bon déroulement de cette opération tout en rappelant que cette période se déroulera dans les centres d’estivages relevant du Moyen Atlas et des régions de l’Est, de Drâa-Tafilalet, Marrakech-Safi, Tanger-Tétouan-Al Hoceima et de Rabat-Salé-Kénitra.

Pour Mohamed El Kartetti, président de la Fédération nationale des colonies de vacances, les centres d’estivage programmés cette année seront diversifiés et dirigés par 50.000 associations partenaires qui se distinguent par leurs prestations à caractère notamment pédagogique et ludique.

Ces associations répondant aux conditions définies par le ministère et la Fédération nationale des colonies de vacances, bénéficieront des diverses activités de ce programme national "Vacances pour tous" à travers les différentes périodes prévues.