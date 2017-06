Copenhague accueille la première semaine culturelle marocaine

La première semaine culturelle marocaine au Danemark aura lieu, du 30 juin au 9 juillet à Copenhague, à l'initiative du Conseil consultatif maroco-danois en collaboration avec plusieurs partenaires. "Cette manifestation, la première du genre dans le pays nordique, s’inscrit dans le cadre de la commémoration du 250ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Royaume du Maroc et le Royaume du Danemark", a expliqué dans une déclaration à la MAP Anouar Touimi, président du Conseil, à l’origine de cette initiative.

Au menu de cette manifestation, qui aura lieu à Kongens Nytorv, une place prestigieuse en plein centre de la capitale danoise, figure une série d’activités et d’expositions, allant de l’artisanat et des habits traditionnels, à la musique et au folklore, en passant par l’art culinaire ancestral, a souligné M. Touimi, également membre de la Coordination des Marocains en Scandinavie et en Europe du Nord, un collectif qui couvre le Danemark, la Suède, la Norvège, la Finlande et l’Islande. "Notre objectif est de contribuer à mettre en lumière la diversité et la richesse de la culture marocaine, faire rayonner la civilisation plurimillénaire du Royaume et sa capacité à s’adapter à l’air du temps, partager les saveurs et les senteurs de la cuisine marocaine, dont la renommée est désormais établie à l’échelle mondiale, et à montrer l’hospitalité et l’amabilité du peuple marocain", a-t-il précisé. La cérémonie d’inauguration aura lieu le 30 juin à 13h et l’exposition sera ouverte au public de 11h à 20h, avec à la clé des spectacles de musique toutes les deux heures durant toute la semaine, en plus d’une exposition du caftan marocain le 7 juillet à 18h. Placée sous l’égide de l’ambassade du Maroc au Danemark, cette manifestation est organisée en partenariat avec le ministère délégué chargé des Marocains résidant à l’étranger et des Affaires de la migration, le ministère du Tourisme, du Transport aérien, de l’Artisanat et de l’Economie sociale, la Chambre d’artisanat Fès-Mèknes, et Métiers du Maroc.