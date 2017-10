Convertir l'évaporation en énergie?

L'évaporation, tirée de lacs par exemple, pourrait un jour fournir de vastes quantités d'énergie renouvelable, estiment des chercheurs dans un article paru mardi dans la revue Nature Communications.

Les lacs et retenues des Etats-Unis pourraient à eux seuls générer jusqu'à 325 gigawatts d'électricité par ce processus naturel -- l'équivalent d'environ 70% de la production électrique américaine en 2015, écrivent-ils.

A un bémol près: la technologie permettant de recueillir cette énergie n'existe pas (encore).

"Il faudrait un système placé à l'interface entre l'air et l'eau pour capter cette énergie", explique à l'AFP un des co-auteurs, Ozgur Sahin, de l'université Columbia de New York.

"L'humidité venue de l'eau passerait par ce système avant d'atteindre l'atmosphère. Cette technologie doit encore être développée".

Les chercheurs se sont basés sur des modèles pour cerner le potentiel énergétique de l'évaporation, étudiant l'impact de l'humidité, de la force des vents et des températures sur le processus.

Ils ont ensuite évalué le potentiel des lacs américains de plus de 100.000 m2 (hors Grands lacs).

Les installations pourraient s'inspirer de l'action naturelle des spores -- structures minuscules formées par des bactéries en réponse à certaines conditions environnementales.

"Des couches protectrices de spores permettraient d'absorber ou de relâcher de l'eau, selon les variations d'humidité dans l'air, fonctionnant ainsi comme un muscle", explique M. Sahin.

"Nous avons imaginé des systèmes contenant des bandes de plastique couvertes de spores, qui génèrent de l'énergie électrique quand ils sont placés juste au-dessus de l'eau", dit-il.

"Nous avons connecté le bout des bandes à un générateur, ce qui produit de l'électricité", ajoute le chercheur, qui précise que de plus amples recherches doivent être menées avant que l'évaporation puisse être effectivement convertie en électricité.