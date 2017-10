Conventions pour la construction d'un centre de tri des déchets solides à Bouknadel

Le conseil de la région de Rabat-Salé-Kénitra a signé deux conventions pour la construction et l’équipement d’un centre de tri et de valorisation des déchets solides dans la commune de Bouknadel.

La première convention de partenariat avec la région de Bruxelles porte sur l’acquisition d’un lot de terrain pour la construction et l’équipement de ce centre, dont la réalisation s’inscrit dans le cadre des objectifs du programme national des déchets ménagers et du projet pilote de la région de Rabat-Salé-Kénitra visant à accélérer la cadence de l’opération de collecte et de ramassage des déchets pour atteindre 100% à l’horizon 2020.

Les deux parties ont convenu d’acquérir un lot de terrain dans la région pour la construction de ce centre et son équipement en broyeurs à papier et de recyclage des déchets. Elles se sont engagées également à doter le centre de moyens de transport et de matériel adéquat de protection des éboueurs en leur assurant une couverture médicale et sociale. En vertu de cette convention, la région bruxelloise s’engage à financer l’acquisition de ce lot de terrain situé à Bouknadel dans le cadre de la coopération technique belge.

Quant à la région de Rabat-Salé-Kénitra, elle contribuera à l’équipement du centre de tri, à coordonner la coopération entre les parties prenantes et à prendre en charge les frais de communication et de formation au profit des travailleurs du centre. La seconde convention de coopération et de partenariat porte sur la construction du centre en collaboration avec le ministère de l’Energie et des Mines, le conseil communal de Rabat et le conseil de la commune de Bouknadel.