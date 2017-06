Convention de partenariat entre l'ASMEX et la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc

L’Association marocaine des exportateurs (ASMEX) et la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc (CFCIM) ont signé, mardi à Casablanca, une convention de partenariat pour mobiliser et fédérer les initiatives à l’export en identifiant les potentialités de leurs membres respectifs.

Signée par les présidents des deux organisations, cette convention a pour objectif de mettre en place un partenariat stratégique afin de profiter de la dynamique des marchés africains et proposer des outils d’accompagnement aux exportateurs membres, indique l'ASMEX dans un communiqué.

Ce partenariat stratégique s'articule autour de la promotion de la destination Afrique à travers une assistance technique ciblée pour les exportateurs, l’organisation d’actions promotionnelles conjointes, la mise en place de programmes spécifiques aux primo-exportateurs et l'étude de passerelles régionales entre les régions marocaines et les régions françaises du littoral atlantique, rapporte la MAP.

Il concerne aussi le développement du concept de smart city pour attirer les investisseurs et la co-animation de conférences, débats, tables rondes spécifiques au commerce international, ajoute la même source.

Ayant pour mission de représenter et de promouvoir la fonction et le rôle des exportateurs marocains, à élargir leurs débouchés, les assister dans le développement de leurs compétences et promouvoir l'investissement et le partenariat multiformes avec les opérateurs étrangers, l'Association marocaine des exportateurs, étoffe avec cette nouvelle convention ses partenariats en vue de proposer à ses membres de nouveaux services qui répondent à leurs attentes.