Contribution des arbres fruitiers au développement durable de la région d’Abda

"Les arbres fruitiers, forts catalyseurs du développement durable de la région d'Abda", est le thème d’une journée d’étude organisée récemment au niveau de la commune rurale Dar Si Issa à Safi, à l’initiative de l’Association Al Amal pour le développement.

Les participants à cette rencontre, organisée en collaboration avec la préfecture de la province de Safi, les services provinciaux d’agriculture et le Conseil régional de Marrakech-Safi, ont discuté des moyens à même de développer l’agriculture alternative au niveau de la commune, pour une économie solidaire et un développement durable en faveur des petits agriculteurs.

Ils ont également mis l’accent sur l’importance de sensibiliser les petits agriculteurs à l’importance des agricultures alternatives qui contribuent de manière effective au développement économique de la région, et favorisent la création de la richesse, de l’emploi et la lutte contre la pauvreté et la précarité.

A cette occasion, les participants ont souligné que le Plan Maroc Vert qui a consacré une place de choix à l’importance de l’investissement dans les potentialités naturelles de chaque région, a fortement contribué au développement et à la valorisation de plusieurs filières de production.

Et d’ajouter que ce Plan agricole vise à accompagner la petite agriculture solidaire en fixant des axes principaux portant notamment sur la modernisation de cette activité agricole en vue de lutter contre la pauvreté et promouvoir le développement rural en favorisant des ressources alternatives pour la création de la richesse à l’échelle locale.