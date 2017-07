Contribuer favorablement au partage et à l’échange des dernières avancées de la statistique

Les stands du 61-ème Congrès international des statistiques jettent la lumière sur les dernières avancées de la statistique à travers le monde et sur la qualité des recherches scientifiques réalisées en la matière.

Lors de sa visite des stands, le Haut-Commissaire au plan, Ahmed Lahlimi Alami, accompagné du directeur de l'Institut national français de la statistique et des études économiques (INSEE), Jean-Luc Tavernier, s'est félicité de l'importance des établissements statistiques participants, ainsi que de l’ensemble des efforts fournis par les statisticiens pour garantir un développement durable et harmonieux, rapporte la MAP.

Il a, de même, examiné de près les différentes missions et activités des organismes de statistiques exposants, en saluant la bonne organisation de ce congrès international qui connaît la participation de plus de 120 pays.

M. Lahlimi Alami a précisé, à cette occasion, que cette plateforme statistique constitue un terrain idoine pour renforcer la collaboration entre les différents organismes spécialisés dans les statistiques, ainsi qu’un espace pour tisser de nouveaux partenariats susceptibles d’enrichir davantage le domaine.

Quant à M. Tavernier, il a fait savoir que cette édition témoigne des évolutions considérables enregistrées dans le domaine des statistiques notamment en relation avec la montée de l’intelligence artificielle ainsi que de la forte préoccupation des instituts scientifiques et des universités de la recherche scientifique dans le domaine des statistiques.

Dans une déclaration à la MAP, le chef du département des statistiques de la Malaisie, Mohd Uzir Bin Mahidin, a souligné que son pays, qui s’apprête à accueillir la prochaine édition en 2019, se réjouit de sa participation à cet événement et se félicite de l’excellente organisation du Royaume qui a garanti un franc succès à ce rendez-vous international.

Le directeur général de l’Institut de statistiques du Conseil de coopération des pays du Golfe (CCG), Sabir Said Al Harbi, a, pour sa part, estimé que ce congrès ne pourrait que contribuer favorablement au partage et à l’échange des dernières techniques et études statistiques réalisées.

Il a aussi estimé que cette rencontre offre une importante opportunité à son établissement pour présenter ses différentes activités, exprimant son admiration aux efforts fournis par le Maroc pour l’organisation et la réussite de ce carrefour planétaire de statistiques.

Organisé du 16 au 21 juillet à Marrakech sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, le 61-ème Congrès mondial des statistiques constitue un hommage à la qualité du système marocain de statistique et un nouveau témoignage de l’audience internationale des travaux du HCP.