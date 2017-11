Consommer régulièrement des fruits à coque réduirait le risque cardiovasculaire

Des personnes consommant régulièrement une variété de fruits à coque comme des noix paraissent avoir moins de risque de maladies cardiovasculaires comparativement à celles en mangeant rarement ou jamais, selon une étude publiée lundi dans la revue de l'American College of Cardiology.

Même des cacahuètes, qui sont des arachides, procurent des bienfaits pour les artères et le coeur, démontre l'étude.

Les chercheurs ont examiné les dossiers médicaux, le mode de vie et les habitudes alimentaires de plus de 210.000 employés de services de santé.

Pendant une période de suivi de plus de vingt ans, 14.136 de ces personnes ont développé une pathologie cardiovasculaire, dont 8.390 une maladie coronaire et 5.910 ont eu un accident vasculaire cérébral (AVC).

Comparativement aux participants de l'étude mangeant rarement ou jamais des fruits à coque, ceux qui en consommaient une portion de 28 grammes au moins cinq fois par semaine couraient 14% moins de risque de pathologie cardiovasculaire et avaient 20% moins de chance de développer une maladie coronaire, conclut l'étude.

"Consommer une variété de fruits à écale au moins quelquefois par semaine est bon pour la prévention de maladies cardiovasculaires", souligne Shilpa Bhupathiraju, une nutritionniste à la faculté de santé publique de l'université Harvard (Massachusetts), principal auteur.

Mais, souligne-t-elle, il ne faut pas en manger trop car ils sont riches en calories. La chercheuse déconseille aussi les fruits à coque salés.

La consommation régulière de ces aliments est liée à une réduction des maladies cardiaques, du diabète et de l'hypertension artérielle, rappellent les auteurs.

Mais la plupart des études précédentes se sont concentrées sur la quantité ou la fréquence de consommation de ces aliments plutôt que sur l'identification des types de fruits pour déterminer ceux qui confèrent le plus de bienfaits.

Cette dernière étude s'est penchée sur les différentes catégories de fruits à écale. Elle suggère que les personnes consommant des noix au moins une fois par semaine réduisent de 19% leur risque cardiovasculaire et de 21% celui de développer une maladie coronaire comparativement à celles qui n'en mangent jamais.

La consommation de deux portions de cacahuètes par semaine est liée à une baisse de 13% du risque de maladie cardiovasculaire et de 15% de pathologie coronaire.

Deux portions ou plus hebdomadaire de fruits à coque comme des amandes, des pistaches et des noix de cajou paraissent réduire de 15% le risque de pathologie cardiovasculaire et de 23% les chances de maladie des artères coronaires.

L'étude n'a constaté aucun lien entre la consommation d'un ensemble de fruits à coque et le risque d'accident vasculaire cérébral mais ce risque est réduit chez les personnes mangeant de grandes quantités de cacahuètes et de noix.