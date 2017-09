Consécration marocaine à l’Open international de Karaté de Fès

Les karatékas marocains ont récolté 55 médailles (22 en or, 18 en argent et 15 en bronze) et terminé à la 1ère place au classement par équipes du 2è Open international de karaté de Fès, disputé dimanche à la salle omnisports 11 Janvier. Cette moisson de médailles a été remportée samedi et dimanche aux épreuves pupilles, benjamins, minimes, cadets, juniors et espoirs et qui ont connu la participation de quelque 1.000 karatékas marocains et étrangers représentant quatorze pays.

Le classement par pays a été dominé aussi par le Chili avec 9 médailles (2 en or, 3 en argent et 4 en bronze) alors que le Qatar a complété le podium avec 3 médailles (1 en or, 1 en argent et 1 en bronze).

Le reste du Top 5 comprend l'Espagne (4è) avec deux médailles, dont une en or et l’autre en bronze, suivie de l’Italie, 5è avec une seule médaille en bronze. Ce tournoi, organisé par la Ligue Nord de karaté sous l’égide de la Fédération Royale marocaine du karaté et disciplines associées (FRMKDS), a réuni les meilleurs karatékas du monde et a été une occasion de suivre des compétitions de haut niveau en Kata et Kumité. Ce rendez-vous sportif s’inscrit dans le cadre de la stratégie globale de la Fédération visant à multiplier l’organisation de compétitions de karaté de haut niveau dans tout le Royaume.

La Ligue Nord de Karaté a participé activement à cet évènement à travers ses athlètes, principalement ceux de la ville de Fès, dont une dizaine fait partie de la sélection nationale de karaté et dont la majorité a réalisé des titres internationaux.

Fès compte plus de 70 clubs affiliés à la FRMKDS, avec environ 10.000 pratiquants, dont plus de 3.000 disposent d’une licence fédérale.