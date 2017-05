Consécration de la performance dans la promotion de l’entrepreneuriat

Réseau Entreprendre Maroc (REM), est une association de chefs d'entreprise créée il y a plus d’une décennie, a organisé, récemment à Marrakech, la première édition de REM-Awards au cours de laquelle ont été récompensés plusieurs jeunes entrepreneurs issus de huit régions du Royaume. A savoir, Casablanca, Marrakech, Rabat, Agadir, Benguerir, Khouribga, El Jadida et Tanger.

Au total, ce sont 88 entrepreneurs accompagnés par le réseau et issus des régions dans lesquelles Réseau entreprendre Maroc est présent qui ont été mis en avant lors d’une cérémonie organisée à la ville ocre.

Célébrer le travail de performance dans la promotion de l’entrepreneuriat et fêter les entrepreneurs. Tel est l’objectif de cet événement phare du réseau soutenu par des institutions prestigieuses et qui proposait, à cette même occasion, à l’ensemble des membres du réseau d’établir de nouvelles rencontres, d’échanger et partager l’espace d’une soirée.

En plus d’encourager et de rendre hommage aux créateurs d’entreprises et d’emplois qui ont osé franchir le pas en révélant leur potentiel entrepreneurial, cette manifestation permet également de renforcer la connexion des membres de cette structure tout en rappelant certaines valeurs de performance dont l’innovation dans l’entrepreneuriat.

Il est à souligner que de nombreux acteurs économiques, des institutionnels nationaux et régionaux, des représentants du gouvernement ainsi que des porteurs de projets ont pris part à la première édition de la Fête des lauréats REM Awards qui était honorée par la présence du secrétaire général de la wilaya de Marrakech, Hamid Naimi.

Notons aussi qu’une table ronde a été organisée sur le thème « Innovation et entrepreneuriat » en marge de cette cérémonie. L’occasion pour les organisateurs de mettre en avant l’importance de la dimension « innovation » dans la réussite entrepreneuriale, ont souligné les organisateurs.

Animée par Faical Tadlaoui, cette table ronde a vu la participation de figures fortes de l’entrepreneuriat marocain.

Le Réseau Entreprendre Maroc a pour mission de contribuer à la création d’emplois grâce à un accompagnement individuel et collectif des entrepreneurs lauréats. Ce qui fait, d’ailleurs dire au président du Réseau Entreprendre Maroc, Aziz Qadiri, que l’entrepreneuriat est un levier de développement économique et de création d'emploi et que « les entrepreneurs sont à la source de ce processus de croissance et constituent le moteur de l’économie d’aujourd’hui et de demain ». Ce derbier estime ainsi qu’« il est primordial de leur fournir l’accompagnement adéquat qui les aidera à mieux réussir ».

Cette structure associative se donne aussi comme missions de « mobiliser les fonds auprès de partenaires institutionnels pour leur assurer des prêts d’honneur sans intérêt et sans garantie remboursables sur 5 ans et leur permettre d’accéder à un réseau national et international pour développer leur activité et maximiser l’échange et le partage d’expérience », indique-t-on.

Selon Aziz Qadiri, depuis son démarrage, le Réseau Entreprendre Maroc a accompagné 166 lauréats et contribué à créer 500 emplois. Le REM a pour ambition d’en générer plus de 2000 à l’horizon 2019, assure-t-il.