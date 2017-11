Consécration de l’équipe féminine de l’ASFAR

L'AS FAR a remporté le titre de la Coupe du Trône de football saison 2016-17, en pulvérisant l'Olympic de Safi sur le score de 7 buts à 0, au terme d'une finale à sens unique disputée jeudi au stade Boubker-Amar à Salé.

Les réalisations des représentantes de la capitale ont été l’œuvre d'Ibtissam Jraidi, auteure d'un triplé (1è, 82è et 85è), Najat Badri (15è et 18è), Ghizlane Chebbak (40è) et Hanane Belhaj (48è). Pour s'adjuger son cinquième titre consécutif, l'AS FAR avait écarté en 1/2 finale le Club Municipalité de Laâyoune aux tirs au but (10-9, temps réglementaire 0-0), alors que l'OCS s'était défait de Chabab Atlas Khénifra (1-0).

Cette finale a été marquée par la présence de personnalités sportives de haut niveau, en l'occurrence le président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, le président de la FRMF, Fouzi Lekjaâ et la présidente du Groupement national de football féminin, Nawal El Moutawakel.

Par ailleurs, le Dynamo Kénitra a remporté la Coupe du Trône de futsal, en battant la Jeunesse Khouribga par 3 buts à 1 en match final disputé jeudi soir à la salle omnisports Lakhdar Raddad à Témara. Le temps réglementaire de cette rencontre a pris fin sur un nul (1-1). Khalid Gtaib a ouvert le score pour les Khouribguis, avant que Othmane Boumasou n'égalise pour le Dynamo Kénitra. Lors du temps additionnel, Marouane Jamal et Bilal El Bakkali ont respectivement doublé et triplé la mise pour les Kénitris.

Dynamo Kénitra avait validé son billet pour la finale en écartant Fath Settat, alors que Jeunesse Khouribga a pris le dessus sur l'Association sportive Faucon d'Agadir.

La première édition de cette Coupe a eu lieu l'année dernière et a été remportée par Fath Settat.