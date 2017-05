Les participants à une conférence à Fès sous le thème "Les phénomènes de l'extrémisme, du radicalisme et du terrorisme : lecture dans les concepts et l’approche sécuritaire", ont mis en avant la pertinence de l’approche marocaine en matière de lutte contre l'extrémisme religieux, à même de servir de modèle exportable pour contrecarrer ce fléau au niveau régional et international.

Les participants à cette rencontre, organisée par la Fondation "Lissane Dine Ibn Al Khatib pour les études et le dialogue des civilisations", se sont aussi félicités du retour du Maroc à l’Union africaine, un retour qui permettra de contribuer à la prévention et l’éradication du phénomène de l’extrémisme religieux en faisant profiter les autres pays africains de l'expérience pertinente du Royaume en la matière.

Les participants à cette conférence, tenue du 26 au 28 avril en partenariat avec l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès, ont, par ailleurs, appelé à la mise en place de programmes éducatifs et de sensibilisation sur la culture du juste milieu et de modération, notamment auprès des jeunes afin de les immuniser contre toute instrumentalisation ou endoctrinement à des fins extrémistes.

Les participants ont également salué les efforts et les initiatives de l’Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (ISESCO) pour la prévention et la lutte contre l'extrémisme et le radicalisme religieux, appelant à appuyer les initiatives visant la lutte contre l’extrémisme et la promotion des valeurs de tolérance, de solidarité et du vivre-ensemble entre les différents peuples, cultures et religions.

La conférence a abordé plusieurs thématiques notamment "Les causes de l'extrémisme religieux dans le monde musulman et en Occident", "Le rôle des médias dans le développement du phénomène de l'extrémisme religieux" et "Le rôle de la société civile et des institutions religieuses et académiques dans la lutte contre l'extrémisme religieux et le terrorisme".